DCI AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Halbjahr 2022

Starnberg, 05. August 2022 - Der Umsatz der DCI AG belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf TEUR 681 (Vorjahr: TEUR 789; -14%).

Im Segment plugilo / WAi / Sonstige stieg der Umsatz um TEUR 41 (TEUR 383 gegenüber Vorjahreszeitraum von TEUR 342). Im Segment DCI Medien sank der Umsatz um TEUR 149 (TEUR 298 gegenüber Vorjahreszeitraum von TEUR 447).

Die Kosten erhöhten sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 auf TEUR 870 (Vorjahr: TEUR 808; +8%). Dieser Zugang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen und Fremdprovisionen zu verzeichnen.

Insgesamt beträgt im ersten Halbjahr das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) TEUR -178 (Vorjahr: TEUR -3). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR -181 (Vorjahr: TEUR -7).

Das Finanzergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH (Stand 30.06.2022: TEUR +339 / bereinigter* Vorjahresvergleichswert: TEUR +352) ist im Halbjahres EBT nicht enthalten; dieses wird kumuliert zum Jahresende ausgewiesen. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2022 auf TEUR 4.234 (31. Dezember 2021: TEUR 4.415). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 4.572 (31. Dezember 2021: TEUR 4.857) eine Eigenkapitalquote von 93% (31. Dezember 2021: 91%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite zu einem großen Teil durch liquide Mittel unterlegt, die zum 30. Juni 2022 bei TEUR 1.545 (31. Dezember 2021: TEUR 1.466) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.

Der vollständige Emittentenbericht steht seit heute auf unserer Webseite www.dci.de zur Verfügung. DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet. WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11. Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

*Im Vorjahresvergleichszeitraum war zusätzlich ein nicht operatives Finanzergebnis von TEUR 240 zu berücksichtigen, das plangemäß dieses Jahr nicht anfällt. ___ Kontakt: Michael Mohr Vorstand CEO DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany Telefon: +49 8151-265-0 Email: finanzen@dci.de Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG

