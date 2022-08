Baumpflanzung zeugt von den Vorteilen digital vernetzter klinischer Studien für die Umwelt

Teckro, der Entwickler der einzigen digital vernetzten Plattform für klinische Studien, die eine Echtzeit-Entscheidungsfindung am Behandlungsort ermöglicht, meldete heute eine Partnerschaft mit One Tree Planted, um die Wiederaufforstung in Irland mit einheimischen Arten zu unterstützen. Teckro wird vierteljährlich Bäume pflanzen, um neue klinische Forschungsstandorte und Studien live auf der Teckro-Plattform zu würdigen.

"Die Zusammenarbeit mit One Tree Planted orientiert sich am Ethos von Teckro, etwas in der Welt zu bewirken", sagte Gary Hughes, Mitbegründer und Chief Executive Officer. "Digital vernetzte klinische Studien sind gut für die Umwelt, denn sie kommen mit weniger Papier und weniger persönlichen Kontrollbesuchen aus. Im Rahmen dieser Partnerschaft können wir Bäume pflanzen und damit die mit unserer Plattform erzielten nachhaltigen Erfolge würdigen."

Einer der besten Wege zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels ist das Pflanzen von Bäumen. Bäume helfen dabei, die Luft zu reinigen, die wir atmen, das Wasser zu filtern, das wir trinken, und bieten Lebensraum für mehr als 80 der terrestrischen Biodiversität in der Welt. Da überdies Bäume ein zentraler Bestandteil von 25 aller Arzneimittel sind, ist die Wiederaufforstung für die Biopharmaindustrie von Bedeutung.

"Wir freuen uns über die Unterstützung von Teckro für unser Wiederaufforstungsprojekt in Irland", sagte Matt Hill, Gründer und Chief Environmental Evangelist von One Tree Planted. "Wir bewundern es, dass sich das Unternehmen für den Schutz der Umwelt engagiert und die klinische Studienbranche für die Bedeutung der Wiederherstellung der Ökosysteme sensibilisiert."

Durch die Partnerschaft wird es den Nutzern der Forschungszentren und Biopharma-Kunden von Teckro leicht gemacht, zur Wiederaufforstung beizutragen. Teckro wird anfangs im Rahmen seines Engagements das 200.000-Bäume-Projekt in der Republik Irland und in Nordirland unterstützen, wo die Bäume von lokalen Partnerorganisationen und freiwilligen Mitgliedern der Gemeinde gepflanzt werden. Teckro wird dann später im Laufe der Zeit möglicherweise weitere Projekte in anderen Regionen, in denen ein dringender Aufforstungsbedarf besteht, mit Finanzmitteln unterstützen. Mehr über die Partnerschaft lesen Sie in einem Blog von Gary.

Über Teckro

Als eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen für klinische Studien anerkannt, sorgt Teckro für die digitale Vernetzung von Prüfärzten und Forschungspersonal, Studienteams und Beobachtern untereinander und versorgt sie zum richtigen Zeitpunkt mit dem Wissen, das sie benötigen. Tausende von Prüfärzten und mehr als 31.000 Forschungsstandorte auf der ganzen Welt setzen bei der Durchführung von klinischen Studien auf Teckro. Teckro arbeitet mit aufstrebenden Biotech- und weltweiten Biopharma-Unternehmen für alle therapeutischen Bereiche, Studienphasen und Studienformate zusammen herkömmliche klinische Studien, dezentrale klinische Studien oder hybride Studienformate. Weitere Informationen finden Sie unter:

Über One Tree Planted

One Tree Planted, eine gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(3), ermöglicht es jedermann auf einfache Weise, durch das Pflanzen von Bäumen der Umwelt zu helfen. Die Projekte erstrecken sich über den ganzen Globus und erfolgen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort sowie ausgewiesenen Experten und kommen der Natur, den Menschen und der Tierwelt zugute. Die Wiederaufforstung dient der Erneuerung von Wäldern nach Bränden und Überschwemmungen, der Schaffung von Arbeitsplätzen mit sozialer Wirkung und der Wiederherstellung der Artenvielfalt. Viele Projekte überschneiden sich in ihren Zielen, sodass Vorteilssynergien entstehen, die zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter onetreeplanted.org.

