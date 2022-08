Zibo, China (ots/PRNewswire) -Um sich an der Spitze des Sektors der intelligenten vernetzten Fahrzeuge (ICV) zu positionieren, hat die Regierung von Zibo, Shandong, China, kürzlich mit ICV-Akteuren wie Baidu Apollo, QCraft, Dongfeng Yuexiang, Golden Dragon und Suntae Auto, dem Spitzenreiter der ICV-Industriekette in Zibo, zusammengearbeitet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, ein ICV-Ökosystem für alle Szenarien entlang der über 100 km langen Straße im Bergpark in der östlichen Zibo National New & Hi-tech Industrial Development Zone zu schaffen.Durch den Einsatz von Kommunikationsnetzen und fahrerlosen Technologien wie 5G, Mobile Edge Computing (MEC) und Vehicle to Everything (V2X) hat das Zibo ICV Full-Scenario Ecosystem Project Fähigkeiten wie Fahrzeugumgebungswahrnehmung, intelligente Entscheidungsfindung, kollaborative Steuerung und Informationsaustausch und -teilung zwischen Menschen, Fahrzeugen, Straßen und der Cloud mit ICVs einschließlich multifunktionaler unbemannter Besichtigungsfahrzeuge, mobiler Geschäfte, Streifenfahrzeuge, Kehrmaschinen, mobiler Toiletten und straßenseitiger und cloudbasierter Hilfsgeräte umfassend getestet. Das Projekt zielt darauf ab, verschiedene Dienstleistungen anzubieten, wie z. B. das Anrufen von unbemannten Shuttlebussen über Smartphones, intelligentes Einkaufen, Essen und Unterhaltung. Bislang wurden im Rahmen des Projekts zwei unbemannte Kehrmaschinen, zwei unbemannte mobile Läden und 15 unbemannte Sightseeing-Shuttlebusse in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurden Projekte wie die QCraft Robobus-Produktionslinie, das Forschungs- und Entwicklungszentrum für autonomes Fahren, die Produktionsbasis, das Vertriebszentrum und das Simulationszentrum in Angriff genommen.Nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung von Zibo hat Zibo seit Anfang 2022 beachtliche Ergebnisse erzielt, indem es sich auf die Ziele des Ökosystems konzentrierte, die Entwicklung der ICV-Industrie mit Szenario-Innovationen vorantrieb und den Aufbau des ICV-Vollszenario-Ökosystemprojekts beschleunigte.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427006Bildunterschrift: Premiere der autonomen Busflotte in ZiboLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427010Bildunterschrift: Die autonome Busflotte fährt im Bergpark in der Zibo National New & Hi-tech Industrial Development ZoneFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1873083/1_Autonomous_bus_fleet.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1873082/2_Autonomous_bus_fleet.jpgPressekontakt:Frau Zhang,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: Information Office of the People's Government of Zibo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164264/5290577