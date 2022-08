Aus dem Equity Weekly des Erste Group Research-Teams: "Der Ölpreis ist in der letzten Woche mit -9% weiter deutlich gefallen. Das Ölangebot dürfte in den nächsten Monaten die Nachfrage übersteigen. Auch der UN-Lebensmittelmittelpreisindex fiel seit seinem Hoch im März um -12%. Der globale Aktienmarktindex reagierte auf diese positiven Entwicklungen und legte im Wochenvergleich in EUR um +1,1% zu. Der S&P 500 stieg in EUR um +1,2%, der Stoxx 600 befestigte sich um +1,5%. Die Wirtschaft der Eurozone ist im Juli geschrumpft. Der Flash PMI für den Gesamt-Output notierte zuletzt bei 49,4 Punkten. Produktion und Auftragseingänge gingen zurück. Nur der Eurozone-PMI für den Dienstleistungssektor notiert mit 50,6 Punkten noch knapp über dem neutralen Bereich. Der Preis für ein Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...