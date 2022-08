Ende Juli eröffnete die Amazon-Aktie ISIN: US0231351067 mit einer recht großen Kurslücke. Diese Kurslücke entstand in die Long-Richtung und umfasst eine Preisspanne von 9,60 USD. Bis zum 04. August arbeitete sich die Aktie auf 143,56 USD hinauf, aber am Freitag war der Kurs jedoch etwas rückläufig, was auf eine bevorstehende Korrektur hindeuten könnte. Das wäre auch nicht sonderlich verwunderlich, denn die Aktie hat seit dem Tief im Juni rund 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...