Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Während die Geopolitik weiterhin festgefahren zu sein scheint, herrscht an den Aktienmärkten so etwas wie Aufbruchstimmung. Die erwartete Volatilität ist auf dem niedrigsten Stand seit April. Der breite US-Markt handelt seit Quartalsbeginn rund 10 % im Plus. Und selbst DAX & Co. können Kursgewinne verbuchen. All dies mag in Anbetracht der andauernden Kriegswirren am Rande Europas und dem sich zunehmend verschlechternden Klima zwischen den USA und China überraschend erscheinen. Und obwohl politische Börsen diesmal tatsächlich lange Beine haben, waren es zuletzt auch fundamentale Daten, welche die Kurse angetrieben haben. So erleben wir aktuell ein makroökonomisches Wechselbad ...

