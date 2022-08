Amazon (WKN: 906866) will also iRobot (WKN: A0F5CC) kaufen. Das ist die Quintessenz, die wir zum Ende dieser Woche erhalten haben. Die spannende Frage ist jedoch nicht nur, was Investoren des kleinen Unternehmens tun sollten. Nein, sondern ob es Mehrwerte für Investoren des Tech- und E-Commerce-Akteurs gibt. Der Titel verrät es bereits: Amazon könnte mit iRobot die eigene Robotik-Revolution starten. In das eigene Ökosystem passen die Hardware-Gadgets durchaus. Es ist die langfristige Vision, die ...

