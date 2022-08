Bei der Nintendo-Aktie (WKN: 864009) hat es zuletzt erneut ziemlich erfreuliche Neuigkeiten gegeben. Das Management konnte ein weiteres Mal starke oder zumindest solide Quartalszahlen präsentieren. Zwar ist das Wachstum nach der Corona-Phase erst einmal vorbei. Auch die Switch in ihrem sechsten Jahr ist eine Konsole, die inzwischen in die Jahre kommt. Aber die Ergebnisse bleiben trotzdem solide, die Aktie womöglich preiswert. Wobei man darüber natürlich diskutieren kann. Das wollen wir heute in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...