Mit 30 Jahren anfangen an den Ruhestand zu denken? Ganz ehrlich: Ich kann verstehen, wenn das gerade nicht deine Top-Priorität ist. Vielleicht sind andere Dinge gerade entscheidender. Ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen oder auch noch einmal das Leben am Endpunkt der Jugend in vollen Zügen zu genießen. Wenn es das Jugend-Gefühl noch geben sollte. Aber 30 Jahre ist auch ein idealer Zeitpunkt, um anzufangen, an das eigene Alter zu denken. Hier sind drei tolle Vorzüge, die du dir nicht entgehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...