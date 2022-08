Mainz (ots) -Noch nie waren so viele Stellen unbesetzt: an Flughäfen, in der Gastronomie, im Krankenhaus - erst recht seit der Coronapandemie. Bis 2035 könnten in Deutschland fünf Millionen Erwerbstätige fehlen. Es braucht Lösungen für den Personalmangel. Diskutiert wird die 42-Stunden-Woche. Doch ist das mit den New-Work-Idealen junger Berufseinsteiger vereinbar, die eher an eine Vier-Tage-Woche denken? Die "ZDFzoom: Grauzone"-Dokumentation "Weniger Work, mehr Life - Geht das?" am Mittwoch, 10. August 2022, 22.45 Uhr, beschäftigt sich mit dieser Frage. In der ZDFmediathek ist der Film von Marcus Bark, Melissa Holland-Moritz und Marc Schlömer bereits am Vortag verfügbar.Die Hosts Sissy Metzschke und Tarkan Bagci treffen junge Arbeitnehmer der sogenannten Generation Z - das sind die zwischen 1995 und 2012 Geborenen. Sie sprechen auch mit Unternehmern, Wirtschaftsexperten sowie einer Zukunftsforscherin. Laut einer Umfrage wären knapp 40 Prozent der unter 34-Jährigen lieber arbeitslos als unglücklich im Job. Stichwort Flexibilität, Sinnstiftung und Selbstverwirklichung. Doch geht das, wenn so viel Personal auf dem Arbeitsmarkt fehlt?Klar ist: Der Markt hat sich von einem Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt gewandelt. Im sogenannten "War for Talents" reißen sich Unternehmen um neue Fachkräfte.Attraktiv sind für viele neue Arbeitsmodelle wie die Vier-Tage-Woche. Was in Deutschland noch von einzelnen Betrieben im Alleingang getestet wird, wird seit Juni in Großbritannien genauer untersucht: Sechs Monate lang testen Betriebe, welche Auswirkungen eine Umstellung auf das 100-80-100-Modell hat: 100 Prozent Lohn bei 80 Prozent der Arbeitszeit und trotzdem 100 Prozent Produktivität.Prof. Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft betrachtet die Vier-Tage-Woche skeptisch: "Die Hoffnung, dass man eine Arbeitszeitverkürzung nutzen kann und automatisch nutzen wird für einen Produktivitätsimpuls [...] - das hat sich nicht wirklich bestätigt", so der Ökonom. Neben Sigmar Gabriel und BDI-Chef Siegfried Russwurm spricht sich auch Hüther offen für eine 42-Stunden-Woche aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomerfindetsichneuPressemappe "'ZDFzoom' erfindet sich neu":https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdfzoom-erfindet-sich-neu"Grauzone" in der ZDFmediathek: https://grauzone.zdf.de"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfzoomPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5291030