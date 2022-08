Die höchste Dividende, die man erhält, kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Ein Hinweis an dieser Stelle: Es geht nicht um die Aktie, die einem je Anteilsscheine die maximale Ausschüttung liefert. Oder um so etwas wie eine Lebensleistung, die man irgendwann anvisiert. Aber wir wollen uns heute mehrere Facetten dieses Begriffs ansehen. Die höchste Dividende, die man als Investor erhält, dürfte doch in Teilen einen besonderen Platz besitzen. Die höchste Dividende, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...