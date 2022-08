Eilt! Wenn Sie wissen wollen, wer das Rennen an der Börse macht, sollten Sie hier jetzt noch schnell zugreifen: Hier https://bit.ly/3ohD9Bz den Report von Stefan Klotter, "Revival of the Fittest", herunterladen! Zurzeit noch kostenlos. Zum Video: Einschneidende Veränderungen auf den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten! Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei Blackrock, über die Hintergründe und das, was Sie als Anleger jetzt auf dem Schirm haben und noch für dieses Jahr einplanen sollten. w:o TV!