Halle (ots) -



Die nächste Rolle rückwärts eines Grünen-Politikers in Regierungsverantwortung: Agrarminister Cem Özdemir hat sich darauf eingelassen, die mühsam errungene Entscheidung in Teilen auszusetzen, landwirtschaftliche Flächen zum Schutz von Insekten und Böden stillzulegen. Einmalig für ein Jahr. Verständnis in der Bevölkerung für diesen Pragmatismus ist angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und den Folgen daraus vorhanden. Aber es ist bemerkenswert, wie Grünen-Spitzenpolitiker Positionen räumen können, ohne mildere Alternativen zu finden. Wenn Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck um "jede Kilowatt Stunde" an Stromeinsparungen kämpfen kann, könnte der Agrarminister um Steaks kämpfen, die nicht gegessen werden. Dass nun an Flächen gespart wird, die für Artenvielfalt und Naturschutz lebenswichtig sind, ist ein Trauerspiel.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5291207

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de