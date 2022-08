Die sehr bescheidene Erholung des Angebotes im Mai 2022 (+1%) ermöglicht es dem europäischen Markt (EU27+GB) nicht, die sehr schlechten Ergebnisse der letzten drei Monate (Februar bis April) auszugleichen, so ein Bericht von dem Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in Agronomischer Forschung für Entwicklung (CIRAD). Bildquelle: Shutterstock.com In den ersten fünf...

Den vollständigen Artikel lesen ...