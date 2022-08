250 Jahre Familiengeschichte, 250 Weinlesen, 250 Jahre Erfahrung in der Weinbereitung liegen zwischen der ersten Weinlese der Familie Boscaini im "Vaio dei Masi" im Jahre 1772 und der diesjährigen.Das Weingut Masi aus dem Valpolicella, das allen Weinen voran für seinen Amarone weltweit bekannt ist, stößt in diesem Herbst auf 250 Jahre Familien- und Weingeschichte an. ...

