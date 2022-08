Während der Besuch von Frau Pelosi definitiv für Aufregung gesorgt hat, gab es in den letzten Wochen auch andere Anzeichen für zunehmende Spannungen zwischen den USA und China.Von Daryl Liew, Chief Investment Officer, Reyl Singapur Genf / Zürich - Die Spannungen zwischen den USA und China, die in diesem Jahr nachgelassen hatten, verschärften sich im Vorfeld der umstrittenen Ankunft von Nancy Pelosi in Taiwan am 2. August. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses ist die ranghöchste amerikanische Politikerin, die das Territorium seit mehr als zwei Jahrzehnten besucht hat...

