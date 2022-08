von Florian Hielscher, €uro am SonntagDie Aktie notierte im Juli auf Euro-Basis sogar auf einem Allzeithoch bei 87,80 Euro. An der Heimatbörse, der New York Stock Exchange, hatte der Kurs bereits im April bei 91,53 US-Dollar sein historisches Hoch erobert. Sysco beliefert Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...