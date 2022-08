Der Klimawandel führt in vielen Teilen der Erde zu längeren Sommern und milderen Winter und löst daher mehr Fälle von durch Zecken übertragener Lyme-Borreliose aus. Daher setzt der Impfstoffentwickler Valneva stark auf seinen Borreliose-Lyme-Impfstoffkandidaten VLA15. Valneva-CEO Thomas Lingelbach bestätigt im Reuters-Gespräch, dass die Prävalenz krankheitsverursachender Vektoren deutlich zugenommen habe. "Die globale Erwärmung ist sicherlich ein Schlüssel - wenn nicht die treibende Kraft", so Lingelbach zu Reuters. Wie berichtet, bereitet das Unternehmen derzeit den Start einer Humanstudie für seinen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose vor. Die Studie wird in den kommenden Wochen beginnen und an mindestens 5.000 ...

