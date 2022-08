Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 12. August 2022, 23.00 UhraspekteGeklaute JugendLässt sich verlorene Zeit aufholen?Moderation: Salwa HoumsiDie Welt im Krisenmodus. Die Generation Z sieht ihre Zukunft zerfließen. "aspekte" fragt junge Menschen: Was ist, wenn die wichtigsten Jahre des Erwachsenwerdens geklaut werden?Den Zustand unserer Jugend beklagt das Berliner Projekt "Unheard Stories" des 21-jährigen Max Vaid schon länger. Er ist einer der Initiatoren des Berliner Musiklabels "Earl Records". Max wirft der Gesellschaft vor, ihn in den in letzten Jahren kaum gehört zu haben.Mit Songtexten wollen Max und andere junge Musikerinnen und Musiker auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie erzählen Salwa Houmsi vom fehlenden Partyleben, von fehlenden Kontakten, von verstärkten Mental-Health-Problemen, vom Suchen nach der großen Liebe inmitten einer kontaktarmen Zeit, vom Verloren gehen.Der Stuttgarter Nachwuchs-Comedian Noah Nemeth ist 17 Jahre alt und steuert gerade auf seine Sommerferien zu. Seit er 14 Jahre alt ist, lebt er in der Pandemie. Humoristisch verpackt er diese Zeit in Erzählungen. In einem Berliner Comedy-Klub trifft er Salwa Houmsi und erzählt von dem, was ihm in den letzten Jahren widerfahren beziehungsweise nicht widerfahren ist.Auch Autor Dario Schramm aus Bergisch-Gladbach ist Pandemie-Abiturient. In seinem Buch "Die Vernachlässigten - Generation Corona: Wie uns Schule und Politik im Stich lassen" beschreibt er seine Situation und die seiner Altersgenossen in Deutschland. Er kritisiert fehlende Digitalisierung, mangelndes Mitspracherecht, fehlende Chancengleichheit. Aber er macht auch konkrete Vorschläge, wie er vor allem der Bildungspolitik neuen Schub geben will.Viele andere Jugendliche verbringen ihre Zeit auch und vor allem mit Computerspielen. Die Zocker-Industrie ist in der Pandemie gewachsen. Ist Gamen nun Fluch oder Segen? Geklaute Zeit oder Vorbereitung für eine erfolgreiche Zukunft im Metaverse?Antworten sucht "aspekte" auch in Kunst und Kultur, denn die Ästhetik des Gamings hielt bereits vor Jahrzehnten Einzug in die Kunst, als Künstler begannen, die visuelle Sprache von Videospielen in die eigene Praxis zu integrierenWann hat es Zeiten gegeben, in denen in (West)Deutschland, alles in Butter war? Sorgloses Aufwachsen, große Freiheit? "aspekte" trifft Jan Müller von Tocotronic und den Musiker Rasmus Engler. Die beiden haben gerade ihren Debütroman "Vorglühen" geschrieben, der vom Jungsein in den 90ern erzählt und von der Musik, die nach diesem Sommer ganz Deutschland begeistern wird.Wie holt man sich wichtige Lebensjahre zurück, die man im jungen Alter verloren hat? Alexander Böhmer wird auf einer WG-Party gefragt, wie alt er eigentlich sei, und kann es nicht sagen. Er hat ein ganzes Jahr im Krankenhaus verloren und fragt sich in diesem Moment das erste Mal, was eigentlich wirklich mit ihm passiert ist. Er hat Krebs bekommen, und ihm wurde unterhalb des Knies ein Bein entfernt. Seinen Traumjob als Flugbegleiter kann er erstmal nicht weiter ausüben. Wie lässt sich diese Zeit wieder aufholen?Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5291442