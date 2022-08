Linz (www.anleihencheck.de) - Anlässlich ihrer am Donnerstag letzter Woche abgehaltenen Sitzung ließ die Tschechische Nationalbank (CNB) ihren Leitzins unverändert bei 7,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwei Ratsmitglieder, man vermute Marek Mora und Tomas Holub, hätten sich für eine weitere Erhöhung um 1,00% stark gemacht, seien aber von der Mehrzahl der anderen Ratsmitglieder überstimmt worden, die die Meinung vertreten hätten, die vergangene Zinserhöhung um 1,25% reiche vorerst aus. Die CNB habe auch ihre mittelfristige Inflationsprognose deutlich nach oben angepasst und gehe davon aus, dass sich die Inflation erst in eineinhalb bis zwei Jahren wieder einigermaßen normalisieren werde. Der aktuelle Wert der Teuerung in Tschechien liege bei 17,19% und auch für 2023 werde dieser von den Währungshütern im Schnitt noch bei knapp 10% gesehen. Den EUR/CZK-Kurs beindruckt habe die CNB Entscheidung nicht sonderlich; er bewege sich weiter im Bereich von 24,47 bis 24,65. Es sei jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Markt im September zumindest einen 50 Bp.-Zinsschritt sehen werde. (08.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...