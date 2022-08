FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 950 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1225 (1175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 550 (510) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1140 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 940 (900)P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 602 (693) PENCE - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 209 (212) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES LXI REIT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 172 PENCE - JPMORGAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 500 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 80 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS M&G TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 210 (250) PENCE - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 775 (800) PENCE - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 365 (325) PENCE - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 650 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7000 (6800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1820 (1860) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 355 (360) PENCE - 'BUY'



