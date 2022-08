Die Arbeitslosenquote liegt in der Schweiz mit 2 Prozent weiterhin so tief wie letztmals vor über zwanzig Jahren.Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt ist in sehr guter Verfassung: Die Zahl der Arbeitslosen sank im Juli weiter und die Arbeitslosenquote liegt so tief wie zuletzt vor über zwanzig Jahren. In den kommenden Monaten rechnet man beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) trotz zunehmenden Rezessionssorgen mit weiteren Rückgängen. «Die Lage am Arbeitsmarkt ist ausgezeichnet», sagte Boris Zürcher...

