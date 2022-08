Noch nie hat die Photovoltaik in Deutschland so viel Strom erzeugt wie im Juli 2022. Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Solarstromerzeugung um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Deutschland hat noch nie so viel Solarstrom erzeugt wie im Juli 2022. Das geht aus einer Auswertung des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR) hervor. Das IWR hat dazu Daten der europäischen Netzbetreiber ausgewertet. So haben die Solaranlagen in Deutschland im Juli 2022 die Ergebnisse der beiden Vormonate ...

