Der Vorarlberger Energiedienstleister Illwerke VKW errichtet in diesem und im kommenden Jahr fünf neue Ladeparks für Elektroautos. Noch in diesem Jahr starten die Bauarbeiten für moderne Ladeparks in Bregenz und Hohenems. Die Standorte Dornbirn, Rankweil und Bludenz/Bürs stehen in den Startlöchern für eine Umsetzung im Jahr 2023, wie das Unternehmen mitteilt. Pro Ladepark sind 14 bis 20 Anschlüsse ...

