Die Anleger in Europa haben die Furcht vor einem weiteren XXL-Zinsschritt in den USA zum Wochenstart zunächst beiseitegeschoben. Der Dax zog am Montag im Vormittagshandel zeitweise rund ein Prozent auf bis zu 13.716 Punkte an; der EuroStoxx50 legte in ähnlichem Tempo in der Spitze auf 3759 Zähler zu. "Die Frage, wie stark die Fed im September an der Zinsschraube drehen wird, beherrscht das Geschehen an den Börsen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann ...

