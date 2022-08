Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alle Hoffnungen, der Gipfel der Inflation sei weltweit nahe, finden in der tatsächlichen Entwicklung der Indices noch keine Bestätigung, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Preisrückgang vieler Komponenten des Konsumentenpreisindex von Anfang Juni bis Mitte Juli sei inzwischen durch den neuerlichen Schub der Energiepreise überkompensiert worden, insbesondere der Preise für Erdgas. In den OECD-Ländern habe sich der Konsumentenpreisindex (CPI) im Juni um 10,3% gegenüber dem Vorjahr erhöht, der schärfste Anstieg seit Juni 1988. Nur in Deutschland, Japan und den Niederlanden sei der Index etwas niedriger geblieben. Den größten Einstieg habe die Türkei mit 78,6% erlebt. Nahrungsmittel hätten sich um 13,3% erhöht, das sei der größte Einstieg seit Juli 1975. Energiepreise seien um 40,7% gegenüber dem Vorjahr gesprungen. In den G-7-Ländern klettere die Inflation gegenüber dem Vorjahr um 7,9%, am stärksten in Großbritannien und Italien. Die Eurozone habe eine Erhöhung des harmonisierten Konsumentenpreisindex um 8,6% gemeldet. Eurostat schätze einen weiteren Anstieg auf 8,9%. ...

