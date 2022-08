DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.166,75 +0,5% -12,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.313,50 +0,6% -18,4% Euro-Stoxx-50 3.759,02 +0,9% -12,6% Stoxx-50 3.665,41 +0,7% -4,0% DAX 13.670,54 +0,7% -13,9% FTSE 7.477,48 +0,5% +0,7% CAC 6.533,72 +0,9% -8,7% Nikkei-225 28.249,24 +0,3% -1,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 156,51 +0,57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,04 89,01 -1,1% -0,97 +23,0% Brent/ICE 93,76 94,92 -1,2% -1,16 +25,9% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 195,82 194,75 -0,3% -0,50 +221,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,21 1.775,10 +0,2% +4,11 -2,8% Silber (Spot) 20,15 19,89 +1,3% +0,25 -13,6% Platin (Spot) 936,13 932,64 +0,4% +3,49 -3,5% Kupfer-Future 3,53 3,55 -0,5% -0,02 -20,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in den Montag starten. Die Anleger schöpfen Mut aus dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der einen starken Stellenaufbau ausgewiesen hatte. Damit sind Rezessionsängste erst einmal vom Tisch. Die Gefahr, dass die US-Notenbank darauf mit einem verschärften Kurs reagieren könnte, wird derzeit am Markt noch ausgeblendet.

Die Terminkontrakte auf die Leitindizes signalisieren den höchsten Stand seit zwei Monaten. Seit dem Jahrestief Mitte Juni hat der S&P-500 bereits 13 Prozent gutgemacht, weil die Investoren darauf setzen, dass der Pessimismus über die Aussichten der Unternehmen übertrieben gewesen sei.

Am Freitag hatten die starken US-Jobdaten zunächst Verluste hervorgerufen, aus Angst vor einer strafferen Geldpolitik der Fed. Doch im Verlauf kehrte der Risikoappetit zurück und die Perspektive auf eine brummende Wirtschaft wurde positiv gesehen.

Daneben hat der US-Senat am Wochenende das große Gesundheits-, Klima- und Steuerpaket der Demokraten verabschiedet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Der Aufschwung verläuft relativ marktbreit, bis auf die Pharmawerte und den Bankensektor liegen alle großen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus. Deutlicher nach oben geht es mit Europas Versorgern, der Sub-Index legt um knapp 1 Prozent zu. Kurstreiber sind Hochstufungen durch Analysten und der Verkauf von Veolias Entsorgungsgeschäft in Großbritannien. Veolia steigen 1 Prozent. Bei RWE geht es 2,1 Prozent höher, hier hat Jefferies ein Kursziel von 54 Euro ausgerufen, Eon steigen sogar um 2,9 Prozent, nachdem sie von Morgan Stanley vom "Untergewichten" befreit worden sind. Händler meinen, der Markt sei weiterhin hin- und hergerissen zwischen den steigenden Zinsen auf der einen Seite und den nach wie vor günstigen Konjunkturaussichten sowie den guten Unternehmensdaten auf der anderen Seite. Am Morgen hat Siemens Energy Zahlen vorgelegt, die Aktien verlieren 0,5 Prozent. Die Windkrafttochter Gamesa sowie Umstrukturierungen wegen des Ukraine-Kriegs haben Siemens Energy noch höhere Verluste beschert als erwartet. PostNL legen dagegen trotz schwacher Zahlen 0,3 Prozent zu. Der niederländische Postdienstleister hat seinen Ausblick noch stärker als erwartet gesenkt. Deutsche Post stellen mit einem Abschlag von 2,1 Prozent den Verlierer im DAX. Hypoport legen um 2,5 Prozent zu. Wie die finalen Quartalszahlen zeigen, hat der Finanzdienstleister den Gewinn im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich gesteigert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:10 Uhr Fr., 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0190 +0,1% 1,0185 1,0126 -10,4% EUR/JPY 137,40 -0,1% 137,80 138,32 +5,0% EUR/CHF 0,9759 -0,3% 0,9777 0,9753 -5,9% EUR/GBP 0,8428 -0,1% 0,8416 0,8421 +0,3% USD/JPY 134,87 -0,2% 135,32 136,60 +17,2% GBP/USD 1,2092 +0,2% 1,2102 1,2024 -10,6% USD/CNH (Offshore) 6,7662 +0,0% 6,7681 6,7691 +6,5% Bitcoin BTC/USD 24.112,73 +3,4% 23.784,74 20.837,45 -47,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ähnlich wie schon zuvor an der Wall Street haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Montag zwischen Zinsängsten und Konjunkturoptimismus bewegt. Keine der beiden Sichtweisen setzte sich in Asien durch, daher zeigten sich die meisten Börsen insgesamt wenig bewegt. Hintergrund waren extrem gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten in den USA. Sie vertrieben zwar das Schreckgespenst der Rezession etwas, andererseits öffneten sie aber auch die Tür für aggressive Zinserhöhungen in den USA. In Schanghai legte der Composite 0,3 Prozent zu - gestützt von guten Exportdaten. Aufschläge in den Sektoren Kohlebergbau und Flugzeugbau wurden von der Schwäche im Tourismussegment aufgewogen - bedingt durch neue Lockdowns in Feriengebieten. In Hongkong verlor der HSI im späten Geschäft 0,6 Prozent. Die eher international geprägten Anleger in Hongkong störten sich an neuen Lockdowns in China. Auch die Spannungen um Taiwan belasteten weiter. In Tokio zeigte sich der Nikkei-225 etwas fester. Aufschläge in den Sektoren Automobilbau und Bankenwesen wurden von Verlusten unter Elektronik- und Versicherungswerten aufgewogen. Suzuki Motor gewannen 10,4 Prozent nach Erstquartalsergebnissen über Markterwartung. Shimadzu brachen nach schwachen Geschäftszahlen um 9,3 Prozent ein. In Südkorea endete der Handel knapp 0,1 Prozent höher. Auch hier zählen Technologietitel zu den Verlierern, im Halbleitersektor büßten SK Hynix 2,5 Prozent ein. Korea Aerospace Industries und LIG Nex1 legten nach überzeugenden Zweitquartalszahlen um 7 bzw. 6,1 Prozent zu.

CREDIT

Seitwärts mit leichten Abweichungen nach beiden Seiten zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Nach dem sehr starken US-Arbeitsmarktbericht werde nun in Richtung konjunkturpositiv ausgerichteter Portfolios umgebaut. Obwohl damit die Wahrscheinlichkeit von größeren US-Zinserhöhungen gestiegen ist, dürften bei weniger rezessiven Aussichten auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten sinken. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren großen US-Zinserhöhung von 75 Basispunkten auf der nächsten September-Sitzung hat sich drastisch erhöht. Vor dem Job-Report hatte der Markt dafür nur 29 Prozent angesetzt, nach dessen Veröffentlichung sprang sie auf knapp 68 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer: FDA genehmigt zusätzliche Anwendung von Darolutamid

Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat die zusätzliche Anwendung des Bayer-Medikamentes Darolutamid in Kombination mit Docetaxel bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen. Die FDA hat den Antrag auf Zulassungserweiterung für Darolutamid bewilligt. Die Zulassung basiert den Angaben zufolge auf positiven Daten aus der Phase-III-Studie Arasens, die laut Bayer belegen, dass Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) und Docetaxel im Vergleich zu ADT und Docetaxel das Sterberisiko im Beobachtungszeitraum signifikant um 32,5 Prozent senkte.

Bertrandt steigert Gewinn dank guter Nachfrage

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im dritten Geschäftsquartal 2021/22 von der erhöhten Nachfrage, einer steigenden Projektvergabe und verbesserten Auslastung profitieren und den Gewinn gesteigert. Nach Anteilen Dritter verzeichnete das Unternehmen im Quartal einen Gewinn von 1,191 Millionen Euro, gegenüber 0,134 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie waren es 0,12 (Vj 0,01) Euro. Im Neumonatszeitraum stieg der Gewinn auf 12,0 Millionen Euro von zuvor 3,5 Millionen. Der Umsatz stieg im Quartal auf 252,2 (212,8) Millionen Euro, im Neunmonatszeitraum auf 739,2 (628,4) Millionen Euro.

Evonik stellt sein Gaskraftwerk in Marl auf Autogas um

Der Spezialchemiekonzern Evonik kann bei der Energieversorgung seiner deutschen Standorte 40 Prozent des Erdgasbedarfs durch andere Energieträger ersetzen, ohne dass es zu einer nennenswerten Einschränkung der Produktion kommt. Die größte Maßnahme zur Vorbereitung auf weitere Einschränkungen russischer Erdgaslieferungen werde am größten deutschen Evonik-Standort in Marl realisiert. Das dortige neue Gaskraftwerk werde anstelle von Erdgas mit Autogas (LPG) betrieben.

Hypoport verdient auch unter dem Strich mehr

Der Finanzdienstleister Hypoport hat nach den endgültigen Zahlen im zweiten Quartal auch unter dem Strich den Gewinn deutlich gesteigert. Wie die Hypoport SE mitteilte, stieg der Nachsteuergewinn im Zeitraum April bis Juni auf 9,7 Millionen Euro von 7,4 Millionen Euro. Je Aktie betrug der Gewinn 1,63 Euro nach 1,12 Euro.

Knorr-Bremse und Hyundai Rotem weiten Kooperation aus

Knorr-Bremse hat seine langjährige Kooperation mit der Hyundai Rotem Company (HRC) ausgeweitet. Beide Unternehmen haben kürzlich einen Rahmenvertrag für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich unterzeichnet. Im Zuge dessen soll Knorr-Bremse ab 2023 und bis mindestens 2028 mehr als 200 Stadtbahnen mit Brems-, Einstiegs- und Klimasystemen ausstatten. Die Fahrzeuge seien für den Einsatz in mehreren Schienenverkehrsmärkten auf der ganzen Welt bestimmt.

Porsche SE steigert Gewinn im 1. Halbjahr um ein Drittel

Die Porsche Automobil Holding SE hat den Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die im DAX notierte Familienholding profitierte von der guten Geschäftsentwicklung bei der Volkswagen AG, an der die Porsche SE mehrheitlich beteiligt ist.

Qbeyond steigert Umsatz trotz herausforderndem Umfeld

Der Kölner IT-Dienstleister Qbeyond hat im zweiten Quartal den Umsatz trotz eines herausfordernden Umfelds gesteigert. Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und hält an dem Jahresausblick fest. Der Umsatz stieg im Zeitraum April bis Juni auf 42,0 (Vj 38,8) Millionen Euro. Im Cloud-Geschäft legte der Umsatz um 18 Prozent auf 33,8 Millionen Euro zu. Als Gründe führt das Unternehmen Erfolge bei Cloud-, IoT- und Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungen sowie gezielte Akquisitionen an.

Siemens Energy sieht sich bei Gamesa-Übernahme im Plan

Im Prozess zur vollständigen Übernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa sieht sich der Mutterkonzern Siemens Energy im Plan. Finanzvorständin Maria Ferraro sagte in einer Telefonpressekonferenz, die spanische Börsenaufsicht CNMV habe Cash-Sicherheiten in Höhe von 1,15 Milliarden Euro bekommen. Diese Summe entspricht dem Baranteil, den Siemens Energy im Rahmen der maximal 4 Milliarden Euro schweren Übernahme für die ausstehenden 33 Prozent an Siemens Gamesa bereitstellen wird. Der Rest soll durch neue eigene Aktien oder andere Eigenkapitalinstrumente finanziert werden.

Softbank schreibt Verlust von rund 23 Mrd Euro

Der japanische Softbank-Konzern hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 unter dem globalen Abverkauf von Technologieaktien gelitten und einen massiven Verlust eingefahren. Der Technologie-Investor verzeichnete für das Quartal per Ende Juni einen Nettoverlust von 3,16 Billionen Yen (rund 23 Milliarden Euro), gegenüber einem Verlust von 2,1 Billionen Yen im Zeitraum Januar bis März. Für das gesamte Geschäftsjahr per Ende März hatte Softbank einen Rekordverlust von 1,71 Billionen Yen vermeldet.

Astrazenecas Brustkrebsmedikament Enhertu in USA zugelassen

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung seines Brustkrebsmedikament Enhertu erhalten. Wie der Konzern mitteilte, wurde das Medikament nach positiven Ergebnissen einer Phase-3-Studie zugelassen und kann nun zur Behandlung erwachsener Patienten mit inoperablem oder metastasierendem HER2-armem Brustkrebs eingesetzt werden, die zuvor eine Chemotherapie erhalten haben oder bei denen die Krankheit innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Chemotherapie wieder aufgetreten ist.

Zwei chinesische Städte erlauben Baidu fahrerlosen Taxi-Service

Baidu hat in zwei chinesischen Städten die Genehmigung für einen fahrerlosen Taxi-Dienst erhalten. Wie der chinesische Suchmaschinenbetreiber, der bereits selbstfahrende Taxis betreibt, mitteilte, plant er, in Wuhan und Chongqing jeweils fünf unbemannte Fahrzeuge einzusetzen. Diese Fahrzeuge sollen tagsüber in bestimmten verkehrsreichen Bezirken dieser Städte ihre Dienste anbieten, so das Unternehmen.

UPS kauft italienischen Gesundheitslogistiker Bomi Group

UPS übernimmt die auf Gesundheitslogistik spezialisierte italienische Bomi Group. Mit dem Kauf kommen fast 3.000 Mitarbeiter sowie gekühlte Lagerhallen und Spezialfahrzeuge in 14 Ländern zu UPS, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Bomi bietet Logistikdienstleistungen für mehr als 150 multinationale Kunden in den Bereichen Medizintechnik und Pharma an. Bis zum Jahresende soll die Transaktion abgeschlossen werden.

Veolia verkauft Suez' britisches Abfallgeschäft an Macquarie

Veolia Environnement verkauft das britische Abfallgeschäft von Suez für 2,4 Milliarden Euro an die Macquarie Group Ltd. Wie der französische Energieversorger mitteilte, entspricht der Verkaufserlös etwa dem 17-fachen des bereinigten operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Jahres 2021.

