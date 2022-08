Der Pharma-Gigant Pfizer investiert einen Teil seiner milliardenschweren Gewinne in die nächste Übernahme. Bereits am Freitag wurde den Amerikanern Interesse am Biotech-Unternehmen Global Blood Therapeutics zugesagt. Pfizer bestätigt die Transaktion am Montag, die auf einen Wert von 5,4 Milliarden Dollar beziffert wird.Pfizer sichert sich mit der Gesellschaft eine Pipeline im Bereich der Sichelzellerkrankung. Das Unternehmen rechnet sich mit der Akquisition einen potenziellen weltweiten Spitzenumsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...