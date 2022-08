Mit nur die Photovoltaik-Anlagen produzieren einen Rekord nach dem anderen. Betreiber von Photovoltaik-Anlagen in der Direktvermarktung konnten sich im Juli auch über hohe Einnahmen freuen.Von Juni auf Juli ist der Marktwert Solar um mehr als 7 auf 26,093 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Dies ist der höchste Wert aller Zeiten, wie aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht. Ebenfalls kräftig nach oben gingen der Spotmarktpreis an der Strombörse, der um fast 10 Cent pro Kilowattstunde stieg und bei 31,5 Cent pro Kilowattstunde im Juli lag. Die Marktwerte für Windkraft an ...

