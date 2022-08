Die sonst so bullische New Yorker Investorin Cathie Wood sieht ein "großes Problem" in der aktuellen Wirtschaftslage. Auf diese Aktie setzt sie jetzt. Von Jennifer Senninger. Die einen halten sie für ein Investment-Genie, die anderen für größenwahnsinnig. Cathie Wood polarisiert die Anleger. Fest steht: Mit ihren aktiv gemanagten Fonds ihrer eigens gegründeten Firma Ark Invest hat sie zu Hochphasen ihren Investoren binnen weniger Monate bereits ordentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...