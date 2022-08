FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 215 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Verschobene Aufträge der Bundesrepublik sowie verlorene Ausschreibungen in der Slowakei und Tschechien belasteten die Stimmung für den Rüstungsbereich des Konzerns, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf den Bericht zum insgesamt erwartungsgemäßen zweiten Quartal./ag/gl



ISIN: DE0007030009

