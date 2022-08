Bundesfinanzminister Christian Lindner will einem Magazinbericht von "Spiegel" zufolge für nächstes Jahr ein Entlastungspaket von 10,1 Milliarden Euro schnüren. Inflationsgewinne des Staates sollten an die Bürger zurückgegeben, zudem das Kindergeld erhöht werden, berichtete der "Spiegel" am Montag. 2024 sei dann mit einer Entlastung im Umfang von rund vier Milliarden Euro zu rechnen. Lindner wolle sein Konzept noch diese Woche vorstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...