Der US-Elektroautobauer Telsa will Pressemeldungen zufolge in Indonesien Nickelprodukte in Milliardenhöhe kaufen, die in seinen Elektrobatterien Verwendung finden. Dies wäre nicht nur ein bedeutender PR-Erfolg für Indonesien, das zuletzt eine deutliche Zunahme der Investitionsdynamik in seinen Nickelsektor melden konnte. Es zeigt außerdem die große strategische Bedeutung des Angebotsoligopolisten Indonesien auf dem weltweiten Nickelmarkt.Wirklich überraschend kommt die Nachricht nicht. Pressemeldungen wird Tesla (US88160R1014) in Indonesien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...