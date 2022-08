Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.08.2022

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,80.

Zusammenfassung:

clearvise hat ihre Umsatz- und bereinigte EBITDA-Guidance für das laufende Jahr erhöht. Das Unternehmen geht nunmehr von einem Umsatz in einem Korridor von EUR47 - EUR51 Mio. aus (bisher: EUR40 - EUR45 Mio.) und einem bereinigten EBITDA von EUR35 - EUR38 Mio. (bisher: EUR28 - EUR32 Mio.). Da clearvise für das zweite Halbjahr aus kaufmännischer Vorsicht nur mit den gesicherten Preisen aus Einspeisetarifen und Power Purchase Agreements kalkuliert, sollte der Jahresumsatz angesichts anhaltend hoher Strompreise eher im oberen Bereich der Guidance oder darüber liegen. Wir hatten unsere Schätzungen bereits in unserem letzten Update erhöht. Angesichts der im Juli stark gestiegenen Strompreise und der weiteren Reduzierung russischer Gaslieferungen erhöhen wir unsere Prognosen erneut. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR3,80.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.80 price target.



Abstract:

clearvise has increased its revenue and adjusted EBITDA guidance for the current year. The company now expects revenues in a corridor of EUR47m - EUR51m (previously: EUR40m - EUR45m) and adjusted EBITDA of EUR35m - EUR38m (previously: EUR28m - EUR32m). Out of commercial prudence clearvise has based its guidance only on secured prices from feed-in tariffs and power purchase agreements for the second half of the year. In view of persistently high electricity prices, annual revenue should rather be at the upper end of guidance or above. We already raised our forecasts in our last update. Given the sharp rise in electricity prices in July and the further reduction in Russian gas supplies, we are raising our forecasts again. We reiterate our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR3.80.

