Beim Versand-Riesen Amazon läuft es gerade richtig gut. Nach dem Kauf von One Medical kamen vor allem die Quartalszahlen vor eineinhalb Wochen bei den Anlegern gut an. Auch der geplante Kauf von iRobot sorgt nun für Fantasien. Die Aktie ist zuletzt dementsprechend gut gelaufen, steht nun aber vor der nächsten charttechnischen Herausforderung.Nachdem die Amazon-Aktie seit Mitte Mai in einer breiten Range zwischen 102 und 130 Dollar konsolidierte, gelang nun endlich der Ausbruch nach oben. Infolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...