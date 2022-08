DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. August 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q, Garching 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Oldenburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 07:05 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H, München 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Juli 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H, Oberkirch 08:10 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1H, Nassau *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 2Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: -4,3% gg Vq 1. Quartal: -7,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +9,3% gg Vq 1. Quartal: +12,6% gg Vq *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth - US/Globalfoundries Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn) - KE/Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Kenia - Börsenfeiertag Singapur ===

