Der Pharma-Konzern aus Mainz hat am Montag-Mittag seine Halbjahres-Zahlen vorgelegt. BioNTech hat zwar seinen Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, bleibt jedoch hinter den Prognosen von Analysten zurück. Das sorgt am Mittag für zeitweise deutliche Einbußen bei der BioNTech-Aktie. Charttechnisch sieht es für den an der Nasdaq gelisteten Wert dennoch nicht schlecht aus. Das Pharma-Unternehmen BioNTech hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn kräftig ...

