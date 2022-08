Die Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) hat in der vergangenen Woche zum virtuellen Bilanz-Pressetalk geladen, in dessen Rahmen der SDK-Vorstandsvorsitzende Dr. Ralf Kantak, und Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing, die Bilanzkennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres vorstellten: So sind die Beitragseinnahmen im zurückliegenden Jahr 2021 um 4,9% auf 919 Mio. Euro gestiegen und haben damit erstmals die 900-Mio.-Euro-Marke überschritten. Fast 27 Mio. Euro erhielten diejenigen ...

