Der Leitindex Dow Jones Industrial legt in der ersten halben Stunde nach der Eröffnungsglocke um 0,93 Prozent auf 33 031 Punkte zu.New York - Die US-Börsen sind am Montag nach dem durchwachsenen Wochenschluss mit Gewinnen gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten halben Stunde nach der Eröffnungsglocke um 0,93 Prozent auf 33 031 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 0,27 Prozent höher auf 13 347,06 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,79 Prozent auf 4178 Punkte.

