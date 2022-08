Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Bryan, Garnier & Co. berät deutsche dp polar bei Übernahme durch 3D Systems / 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern weltweit in 2022 Sechste Übernahme durch 3D Systems seit Anfang 2021 (drei davon in Deutschland)

M&A-Markt kommt in Schwung: 17 veröffentlichte Übernahmen von 3D-Druck-Anbietern in den ersten sieben Monaten 2022 nach weltweit nur 14 Transaktionen im Gesamtjahr 2021 München/Paris, 8.8.2022: Bryan Garnier, die führende unabhängige Investmentbank für europäische Healthcare- und Technologieunternehmen, hat die Anteilseigner des deutschen 3D-Druck Anbieters dp polar GmbH - Unternehmensgründer Hans Mathea und die ALTANA AG - exklusiv bei der geplanten Übernahme durch die börsennotierte amerikanische 3D Systems beraten. dp polar entwickelt 3D-Druck-Systeme für die industrielle Serienfertigung auf Basis der Material Jetting Technologie für die Automobil-, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und die Konsumgüter-Branche. Mit diesem Zukauf hat die 3D Systems binnen eineinhalb Jahren bereits den sechsten 3D Druck-Technologie-Anbieter übernommen, davon drei aus Deutschland: Zuvor waren dies die deutschen Anbieter Kumovis GmbH (Februar 2022) und Additive Works GmbH (Mai 2021). "Die 3D Systems Corporation ist aktuell der aktivste Player bei der Konsolidierung des Marktes für die Additive Fertigung, noch vor Desktop Metal, die in den letzten 18 Monaten fünf Unternehmen übernommen haben," erläutert Falk Müller-Veerse, Partner von Bryan, Garnier & Co. Auffällig sei die Zunahme der M&A-Aktivität im letzten halben Jahr: "Nach weltweit 14 bekannt gewordenen Übernahmen von 3D-Anbietern in 2021 gab es Stand heute bereits 17 veröffentlichte Transaktionen im Jahr 2022. Der Markt kommt offenkundig in Schwung und die großen Anbieter bauen ihre Technologietiefe aus," so Müller-Veerse. dp polar wurde 2014 von Seriengründer und Inventor Hans Mathea gegründet, der bereits 2011 erfolgreich sein früheres Unternehmen CSAT (2D-Druck) an Heidelberger Druck veräußert hatte. An der dp polar mit Sitz in Eggenstein-Leopoldshafen nahe Karlsruhe war seit 2017 die ALTANA AG beteiligt, deutsches Spezialchemieunternehmen und Anbieter von hochleistungsfähigen, industrietauglichen Materialien für den 2D- und 3D-Druck. Die Zusammenarbeit erwies sich als eine sehr produktive Kombination aus der Maschinenbau-Entwicklung von dp.polar und dem umfangreichen Know-how von ALTANA in der Entwicklung innovativer, elastischer 3D-Druckmaterialien. dp polar hat den weltweit ersten industriellen 3D-Drucker mit einer rotierenden Druckplatte entwickelt und damit dem 3D-Druck auf Basis der Material Jetting Technologie den Weg vom Rapid Prototyping zur industriellen Serienproduktion geebnet: Anstelle eines Druckkopfes, der sich bewegt, um das Material Schicht für Schicht aufzutragen, dreht sich die Druckplatte unter dem Druck-Kopf um diesen herum und bietet so eine höhere Produktivität und vor allem eine hohe Wiederholbarkeit. Die börsennotierte US-Amerikanische 3D Systems bietet Lösungen für die additive Fertigung, die Hardware, Software, Materialien und Dienstleistungen umfassen. Jede individuelle, anwendungsspezifische Lösung stützt sich auf das Fachwissen der Anwendungsingenieure des Unternehmens, die eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um die Art und Weise, wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen liefern, zu optimieren. Unternehmensgründer Hans Mathea freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem international führenden Anbieter von 3D-Drucksystemen, die großes Synergie-Potenzial habe. 3D Systems geht davon aus, dass die Übernahme von dp polar im vierten Quartal 2022 abgeschlossen wird. "Ich bin überzeugt, dass wir durch die Kombination unseres renommierten Portfolios an Polymerwerkstoffen mit dieser erstmals auf dem Markt verfügbaren Hochgeschwindigkeits-Produktionstechnologie einen gewaltigen Wandel in den Produktionsabläufen für hochwertige Anwendungen in der Industrie und im Gesundheitswesen bewirken werden," betont Dr. Jeffrey Graves, Präsident und CEO von 3D Systems in der Pressemitteilung zur Transaktion. Hans Mathea betont: "Mit Bryan Garnier hatte ich ein sehr erfahrenes Investmentbanking-Team an meiner Seite, das uns in allen Phasen des Prozesses hervorragend unterstützt und dafür gesorgt hat, dass die Transaktion mit einem der globalen Marktführer erfolgreich abgeschlossen werden kann." Mit dem Verkauf von dp polar hat Bryan, Garnier & Co bereits seine vierte Transaktion im Bereich 3D-Druckerfolgreich abgeschlossen. Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Falk Müller-Veerse (Partner), Philippe Patricot (Managing Director), Martin Eichler (Director) und Lennart Buchhauser (Associate). Über Bryan, Garnier & Co

Bryan Garnier ist die weltweit führende unabhängige Full-Service-Investmentbank für europäische Technologie- und Healthcare- Unternehmen und ihre Investoren. Die Kunden profitieren vom tiefgreifenden technologischen Know-how in strategisch relevanten Sektoren und den engen Beziehungen von Bryan Garnier zu Investoren - von Private Equity und Venture Capital bis hin zu institutionellen Anlegern in den USA, Europa und Asien. Die Unternehmenskunden sind in wachstumsstarken, schnelllebigen Sektoren tätig: Viele von ihnen haben disruptive Geschäftsmodelle und konzentrieren sich auf zentrale Themen, wie etwa die Lösung von Umweltproblemen. Bryan Garnier begleitet seine Kunden langfristig in ihrem gesamten Lebenszyklus und bietet ihnen Ideen, Zugang zu Kapital an der Börse oder im Rahmen von Privatplatzierungen sowie M&A-Beratung inklusive Transakions-Begleitung. Das erfahrene Aktienresearch-Team denkt in seinen Analysen auch über das Offensichtliche hinaus, um Unternehmen und Investoren fundierte und differenzierte Einblicke in unterschiedliche Branchen zu bieten und daraus resultierende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unabhängigkeit und eine unternehmerische Kultur, basierend auf einer langjährigen Partnerschaft, sichern die starke Kundenorientierung. Seit über 25 Jahren ist es die Mission von Bryan Garnier, europäischen Unternehmens-Pionieren dabei zu helfen, zu globalen Champions zu avancieren. Ansprechpartner für die Medien: Regine Petzsch Tel. +49 (175) 9352860 E-Mail: regine.petzsch@advicepartners.de

