Straubing (ots) -Die Bürger werden genau zuhören, was der Regierungschef zu sagen hat - der Kanzler, der Führung versprochen hat. Mit Durchhalteparolen und Appellen wird sich der Sozialdemokrat nicht aus der Affäre ziehen können. Da muss mehr kommen.Auf welche Entlastungen können sich die Bürger, vor allem die ärmeren, einstellen? Wo wird das Gas im Falle eines Notstands zuerst abgestellt? Was ist mit den Laufzeiten der Kernkraftwerke? Oder mit dem Corona-Chaos? Gedenkt Scholz, das eine oder andere Machtwort zu sprechen? Wie die Ampel sich derzeit darstellt, sind die Warnungen vor Wutbürger-Protesten im Herbst und Winter berechtigt. Man sollte sie allerdings auch nicht herbeireden. Das beste Mittel dagegen ist eine nachvollziehbare, gut erklärte und überzeugende Politik. Da muss der Kanzler selbst an seiner Kommunikationsstrategie arbeiten. Ob er das verstanden hat? Am Donnerstag könnte es sich zeigen.