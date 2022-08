Die Munich Re präsentiert an diesem Dienstag (9. August) die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal. Viele Experten rechnen mittlerweile damit, dass der Rückversicherer seine Ziele für 2022 nicht erreicht und möglicherweise eine Gewinnwarnung ausspricht. Die Erwartungen spiegeln sich schon länger im Kurs wider.Noch im Februar stellte Vorstandschef Joachim Wenning einen Jahresgewinn von 3,3 Milliarden Euro in Aussicht. Doch seitdem herrscht Krieg in der Ukraine, was sich auch auf die Zahlen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...