Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -0,3% auf 45,84, davor 3 Tage im Plus (4,03% Zuwachs von 44,2 auf 45,98), Österreichische Post -2,4% auf 28,45, davor 3 Tage im Plus (3% Zuwachs von 28,3 auf 29,15), FACC -1,45% auf 7,49, davor 3 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 7,43 auf 7,6), Semperit -4,64% auf 20,55, davor 3 Tage im Plus (8,29% Zuwachs von 19,9 auf 21,55), ATX TR +0,33% auf 6422,81, davor 3 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 6322,11 auf 6422,81), Rosgix 0% auf 3115,22, davor 3 Tage im Plus (0,11% Zuwachs von 3111,67 auf 3115,22), AMS 0% auf 8,35, davor 3 Tage im Plus (5,7% Zuwachs von 7,9 auf 8,35). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Wolford 5,8 (MA100: 6,51, xD, davor 257 Tage über dem MA100), VIG 22,85 (MA100: 22,73, xU, davor 171 Tage unter dem MA100), ...

