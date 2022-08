Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Walt Disney-Aktionären zu hören. Bei einem Anstieg der Aktie um rund drei Prozent dürfte das niemanden verwundern. Dadurch kostet der Titel nun 109,41 USD. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 111,23 USD. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen. ...

