Wie Pharma Tech Holding SA ("PTH") heute mitteilte, hat sich das Unternehmen eine Investition in Höhe von 30 Millionen CHF von LDA Capital Ltd zur Unterstützung seiner Portfolioinvestitionen gesichert. LDA Capital Ltd ist eine globale Investorengruppe mit Expertise in grenzüberschreitenden Transaktionen, einschließlich Agrar-, Agrartechnik- und CBD-Branchen.

PTH, eine 2019 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Lugano (Schweiz), investiert in innovative Unternehmen von hohem Technologiewert und Skalierbarkeitspotenzial, hauptsächlich in der Schweiz und Europa, mit besonderem Schwerpunkt in den Bereichen HealthTech, Agrartechnik und Functional Food.

Diese Investition ermöglicht PTH, primär in sein Portfoliounternehmen Blue Sky Swisse SA ("BSS") ein Joint Venture zwischen PTH und dem börsennotierten Unternehmen IGEA PHARMA NV ("Igea"), IGPH ISIN NL0012768675 zu investieren und es zu unterstützen. BSS konzentriert sich auf die Extraktion natürlicher Wirkstoffe aus pflanzlichen Grundsubstanzen und Abfällen sowie erneuerbare Quellen, um B2B-Produkte in Form von CBD-Öl, Terpenen und Wachsen bereitstellen zu können. Das Unternehmen mit Sitz in Biasca wird über eine hochmoderne Extraktionstechnologie mit überkritischem CO2 verfügen und durch den Einsatz von Photovoltaik-Solarzellen und Fernwärme einen energieautarken Betrieb ermöglichen. Dank des proprietären Extraktionsverfahrens wird BSS die höchste CBD-Qualität gewährleisten von der streng überwachten Landwirtschaft bis hin zum unmittelbaren Einfrieren der Pflanzen nach der Ernte, mit dem Ziel, auch "vollständig natürliche" Formulierungen anzubieten, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und so die möglichen Anwendungsgebiete zu erweitern. Schließlich wird BSS auch in die Agrarrohstoffkette investieren und ein aeroponisches Gewächshaus im Tessin errichten, um GMP-konformes pharmazeutisches CBD-Öl von hoher Qualität bereitstellen zu können.

LDA Capital hat sich dazu verpflichtet, einen Kaufpreis von bis zu 30 Millionen CHF (die "Kapitalzusage") innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Jahren zu entrichten. Diese Kapitalzusage wird im Zuge von Inanspruchnahmen durch PTH eingelöst. Darüber hinaus hat PTH das Recht, von dieser Option nach eigenem Ermessen Gebrauch zu machen.

"Wir sind hocherfreut über diese Partnerschaft. Mit diesem Schritt erkennt LDA Capital den Wert von PTH und seinem Portfoliounternehmen an und unterstützt das Ziel, eines der innovativsten Zentren in den Bereichen HealthTech, Agrartechnik und Functional Food aufzubauen", so Sabina Del Nigro, CEO bei PTH.

Über Pharma Tech Holding Das Unternehmen Pharma Tech Holding SA (PTH) ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Lugano (Schweiz), die in innovative Unternehmen von hohem Technologiewert und Skalierbarkeitspotenzial investiert hauptsächlich in der Schweiz und Europa und mit besonderem Schwerpunkt auf den Gebieten HealthTech, Agrartechnik und Functional Food.

Über LDA Capital LDA Capital ist eine globale, alternative Investment-Gruppe mit Expertise im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen weltweit. Unser Team widmet sich insbesondere internationalen und grenzüberschreitenden Gelegenheiten und hat gemeinsam bereits mehr als 250 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 11 Mrd. US-Dollar im öffentlichen Sektor und im privaten mittleren Marktsegment in 43 Ländern ausgeführt. Weitere Informationen unter www.ldacap.com. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an info@ldacap.com.

