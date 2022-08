Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Seidenmarke LILYSILK ist stolz darauf, ihren 12-jährigen Meilenstein mit spektakulärem Wachstum mit einer einfachen und konsequenten Mission bekannt zu geben: die hochwertigsten Seidenprodukte in die Welt zu bringen. Heute ist die Marke stolz darauf, mehr als 1,5 Millionen Kunden auf der ganzen Welt mit hochwertigen Seidenprodukten zu versorgen, getragen von der Philosophie, den Kunden zu helfen, durch einen besseren und nachhaltigeren Lebensstil "spektakulär zu leben".Zu diesem Zeitpunkt freut sich LILYSILK auch, die Fertigstellung seines ersten geschlossenen Öko-Kreislaufs in den USA bekannt zu geben, der dem Umweltschutz gewidmet ist. Im Öko-Kreislauf werden die Produkte erst nach der Bestellung hergestellt. Das Unternehmen verwendet außerdem zu 100 % biologisch abbaubare Verpackungen, abfallfreie (http://www.lilysilk.com/us/zero-waste) Seidenproduktion und recycelt nicht verwertbare Stoffe zu brauchbaren Artikeln, was wiederum der Allgemeinheit zugutekommt. Die Kunden können in ihren LILYSILK-Outfits selbstbewusst aussehen und sich sicher fühlen, weil sie wissen, dass ihre Seidenkleidung sanft zu ihrer Haut und der Umwelt ist."Unsere vielseitigen, hochwertigen Seidenmodelle sollen nicht nur angenehm zu tragen sein, sondern auch den Planeten schonen. Wir sind stolz darauf, nachhaltige Mode zu unterstützen und unsere Kunden zu ermutigen, unseren Planeten zu schützen, indem sie in bessere Stücke investieren, die sich zu einer Vielzahl von Looks stylen und über Jahre hinweg häufig tragen lassen", betont David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir glauben, dass es wichtig ist, unseren Teil zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz unseres Planeten beizutragen."Um einen größeren Einfluss zu erzielen, möchte LILYSILK den Öko-Kreislauf auf Länder außerhalb der USA ausweiten, vereint durch die gemeinsame Vision, durch bewusste und nachhaltige Mode einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben.12 Jahre Spektakulär Leben mit Unterstützung unserer KundenMit nur fünf Angestellten und einer 1.500 Quadratmeter großen Halle vor zwölf Jahren gestartet, hat sich LILYSILK zu einer globalen Marke mit mehr als 450 Teammitgliedern und einer Betriebsfläche von etwa 9.300 Quadratmetern an drei verschiedenen Standorten entwickelt."Ich bin unseren Teammitgliedern und Partnern unglaublich dankbar, dass sie LILYSILK möglich gemacht haben, und auch unseren Kunden und der Gemeinschaft, die es LILYSILK ermöglicht haben, ein Teil ihres Lebens zu werden", sagt Wang.Um die Kunden für ihre Unterstützung zu belohnen, hat LILYSILK im August eine Promotion zum Jubiläum gestartet, die "Buy and Get", 10 % Rabatt auf den zweiten Artikel und einen Flash Sale umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1873927/LILYSILK_Celebrates_12_Anniversary_Living_Spectacularly_Launch_First_Eco_loop_USA.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,+86-18068818410,sherry@bybest.cnOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5292338