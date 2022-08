LVMH (WKN: 853292) hat sich auch in der ersten Jahreshälfte 2022 in einem schwierigen Umfeld ausgezeichnet geschlagen. Das Unternehmen konnte ein organisches Umsatzwachstum von 21 % verzeichnen. Auf berichteter Basis waren es sogar 28 %. Während die großen US-Techkonzerne vom starken US-Dollar gebremst werden, läuft es für LVMH derzeit in die andere Richtung. Da Währungen stark schwanken, sollten Anleger nicht zu viel auf diesen positiven Effekt geben, der Wind kann sich schnell wieder drehen. Trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...