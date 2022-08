Der Rückversicherer Munich Re hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Abschreibungen auf Aktien und andere Wertpapiere belasteten das Ergebnis. Vorstandschef Joachim Wenning hält aber nach wie vor am Gewinnziel fest, und auch an der Prognose der Bruttoprämien wird nicht gerüttelt.Wie die Munich Re am Dienstagmorgen mitteilte, entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von 770 Millionen Euro und damit gut 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Wegen ...

