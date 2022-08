Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Gunzilla Games, ein AAA-Game-Studio, gab heute bekannt, dass es in seiner jüngsten Investitionsrunde insgesamt 46 Millionen Euro eingeworben hat. Dies wird es dem Studio ermöglichen, seine neue Plattform mit Namen GunZ auszubauen, die den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Besitztümer im Spiel gibt. GunZ wird die Grundlage für Off The Grid (OTG) bilden. Eine der herausragenden Funktionen von OTG ist der Handel mit Gegenständen im Spiel. Es ist das erste Spiel, in dem die Spieler neue Gegenstände von anderen Spielern kaufen können, die sie im Spiel gesammelt oder miteinander getauscht haben. Der Handel wird über einen internen blockchain-basierten Marktplatz oder einen Drittanbieter-Marktplatz, der die NFT-Technologie unterstützt, abgewickelt. Angeführt wird die aktuelle Investitionsrunde von Republic Capital. Weitere wichtige Teilnehmer sind Griffin Gaming Partners, Animoca Brands, Jump Crypto, Raptor Group, CoinFund, Shima Capital, Dominance Ventures, GSR, Kucoin Labs, Spartan Investment Group, AlphaCrypto Capital, Blizzard, Digital Strategies, Morningstar Ventures, Gamegroove Capital, NGG und Huobi Group, die auch bei der Wartung der technischen Infrastruktur des Projekts helfen werden. Zu den namhaften Angel-Investoren und Beratern gehört Justin Kan, Mitbegründer von Twitch.Gunzilla versichert den Spielern, dass sie NFTs weder direkt an ihre Spielergemeinschaft verkaufen werden, noch werden Spielfortschritt oder andere Spieleigenschaften durch eine monetäre Bezahlschranke beeinträchtigt. Die neue Funktion ist also völlig freiwillig. Gunzilla ist davon überzeugt, dass die GunZ-Plattform das Potenzial hat, das Spielerlebnis radikal zu verändern und bekräftigt, dass diejenigen, die nicht am Traden interessiert sind, diese Funktion komplett überspringen und einfach das ganze Spiel kostenlos und ohne jegliche Einschränkung genießen können.Vlad Korolev, CEO und Mitbegründer von Gunzilla, erklärt dazu: "Wir sind bestrebt, den Spielern in jedem Detail von OTG und bei jedem Schritt des Spielablaufs völlige Freiheit zu bieten. In OTG werden die Spieler nun zusätzlich zum eigentlichen Spielgeschehen die Möglichkeit haben, Gegenstände zu besitzen und mit anderen Spielern zu tauschen. Außerdem wird den Spielern versichert, dass sie ihre hart verdienten Gegenstände in jedem Fall behalten können. In den aktuellen Free-to-Play-Spielen gehört auch etwas, für das man bezahlt hat, letztlich nicht einem selbst. Das kann man auch in den Nutzungsbedingungen eines jeden Spiels nachlesen und überprüfen. Wenn Sie z. B. gesperrt werden, kann Ihnen jeglicher Ingame-Gegenstand weggenommen werden, selbst wenn die Sperre versehentlich erfolgt ist. Wenn man also ein Free-to-Play-Spiel nicht mehr spielt, verschwindet auch das Geld, das man eingezahlt hat. Wir erfinden das System jetzt neu und legen die Kontrolle wieder in die Hände der Spieler. Um dies zu ermöglichen, setzen wir Blockchain-Technologie ein. Mit OTG und GunZ schaffen wir ein Universum, das in der Branche einen neuen Standard setzen wird!"Die Spieler können ihre Items nun auch aus dem Spiel herausnehmen. Da sich das Universum von OTG ständig weiterentwickelt, werden die Spieler jedes Mal wieder neue Gegenstände entdecken. Zu den Items, welche die Spieler tauschen können, gehören die einzigartigen Charaktere, welche die Spieler selbst erstellen aber auch individuelle Waffen, Kleidungsstücke und Accessoires.Die aktuelle Investitionsrunde folgt auf den kürzlich veröffentlichten Teaser zu Gunzillas neuem Spiel OTG, einem AAA Battle Royale 2.0 Third-Person-Shooter, dessen Storytelling von Chief Visionary Officer des Studios und Oscar-Nominierten Neill Blomkamp verantwortet wird. OTG ist ein Free-to-Play-Titel (F2P) mit stark narrativem Fokus und einzigartigen Spielfunktionen. Es soll 2023 für Next-Generation-Plattformen erscheinen.Brian Johnson, einer der Senior Directors von Republic Capital, sagt: "Das Team von Gunzilla ist einfach großartig, denn es besteht aus Branchenveteranen, die zu Spielen beigetragen haben, mit denen viele von uns aufgewachsen sind. Wir glauben, dass Free-to-Play das Maß aller Dinge ist und dass Gunzilla durch die Kombination mit der optionalen Krypto-Komponente mit gutem Beispiel vorangehen wird und die Krypto- und Spielewelt miteinander verbindet. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Zukunft des Krypto-Gamings auf Next-Gen-Konsolen stattfindet und wir glauben, dass Gunzilla das mit Leichtigkeit ermöglichen wird."Weitere Informationen zu Off The Grid werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Um sicherzustellen, dass Sie keine Updates verpassen, und um weitere Informationen über Gunzilla und OTG zu erhalten, folgen Sie dem Studio (www.twitter.com/gunzillagames (about:blank)), Instagram (www.instagram.com/gunzillagames (about:blank)) und Facebook (www.facebook.com/gunzillagames (about:blank)).Informationen zu Gunzilla:Gunzilla Games wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer, unabhängiger AAA-Entwickler, der an seiner Multiplayer-Shooter-IP der nächsten Generation an drei Standorten in wichtigen Metropolregionen tätig ist: Frankfurt, Deutschland (HQ); Los Angeles, USA; und Kiew, Ukraine. An der Spitze des Unternehmens stehen Mitbegründer und CEO Vlad Korolev und CSO Alexander Zoll. Gunzilla baut auf dem Wunsch auf, innovativ zu sein und die Grenzen der Branche zu überwinden.Das talentierte Team von Gunzilla konnte bei einer Vielzahl von branchenführenden Studios und Publishern Erfahrungen sammeln, darunter Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ und vielen mehr. Der Oscar-nominierte Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Neill Blomkamp ist als Chief Visionary Officer zu Gunzilla gestoßen. Zum Team gehören außerdem Branchenveteranen wie Richard K. Morgan, der Autor der Serie Altered Carbon , die inzwischen als preisgekrönte Netflix-Serie adaptiert wurde. Gunzillas Chief Technology Officer Timur Davidenko hat als Technical Director die Entwicklung von CryEngine geleitet und an Far Cry, Warface und Crysis mitgearbeitet. Art Director Jussi Keteli war an der legendären Gears of War-Serie Star Citizen und Hunt: Showdown beteiligt.GUNZILLA ist eine Marke von GUNZILLA LLC."PlayStation", "PS4" und "PS5" sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc. 