Saarbrücken (ots) -Fabian Schmidt ist Diplom-Fitnessökonom und Spezialist für ganzheitliche Gesundheit. Durch die Optimierung der fünf wichtigen Säulen im Leben hilft er Menschen dabei, ein erfülltes, stressfreies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und welchen Problemen Menschen im Alltag begegnen.Deutschland zählt zu den reichsten Ländern der Welt und bietet vielen Menschen einen hohen Lebensstandard - im Ranking der glücklichsten Völker der Welt sind die Deutschen jedoch verhältnismäßig weit unten angesiedelt. Der ganzheitliche Life Coach Fabian Schmidt sieht die Gründe dafür unter anderem in der Gesellschaft und weiß, dass innere Zufriedenheit nicht automatisch mit Wohlstand einhergeht. Oft stehen die Menschen sogar unter großem Leistungsdruck, der langfristig zu gesundheitlichen Problemen führt. Fabian Schmidt hilft diesen Menschen dabei, ihr Hamsterrad endlich zu verlassen.Der Unternehmer und Experte für ganzheitliche Gesundheit kommt ursprünglich aus der Gesundheitsbranche und betreibt selbst mehrere Firmen. Die Erfahrung, die er in den verschiedensten Bereichen gesammelt hat, ergänzt er mit großem Know-how in der Persönlichkeitsentwicklung. Mit ganzheitlichen Ansätzen, die auf fünf wichtigen Säulen des Lebens basieren, hilft Fabian Schmidt Unternehmern und Selbständigen in seinen Coachings dabei, glücklich durchs Leben zu gehen und ihre Visionen und Träume zu leben. Der Experte weiß auch, warum es so viele von ihnen nicht alleine schaffen.Der Burnout - ein gesellschaftliches LuxusproblemWer über lange Zeit unausgeglichen und unzufrieden ist, entwickelt körperliche und psychosomatische Symptome - ein Luxusproblem der Gesellschaft. "Stress ist ein interner Faktor", erklärt Fabian Schmidt. Seine Kunden sind beruflich sehr erfolgreich, teilen sich jedoch das Problem, dass andere Bereiche ihres Lebens viel zu kurz kommen. So schaffen sie es nicht mehr, zur Ruhe zu kommen und abzuschalten, verlieren ihre Leichtigkeit und befinden sich auf direktem Weg in einen Burnout."Es täte uns gut, wieder mit den Augen eines Kindes zu sehen und Fantasie, Neugier und Visionen in unseren Alltag zu integrieren", sagt der Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und das ist auch das Ziel, welches er mit seiner Arbeit verfolgt: Die kindliche Leichtigkeit und Unbeschwertheit in das Leben derjenigen zurückzubringen, die sie verloren haben. Dafür ist es nötig, zunächst ihre zwei größten Feinde zu eliminieren: Ungeduld und Perfektionismus. Fabian Schmidt leistet bei seinen Kunden Hilfe zur Selbsthilfe und konnte damit schon für viele seiner Kunden große Erfolge in ihrem Leben erzielen.Ganzheitliches Coaching für Unternehmer und SelbständigeIm Gegensatz zu vielen anderen Coaches verfolgt Fabian Schmidt bei der Zusammenarbeit mit seinen Kunden einen ganzheitlichen Ansatz, der alle fünf Lebensbereiche miteinander in Einklang bringen soll. Diese lassen sich als folgende Säulen definieren: Finanzen, Gesundheit, Beruf, Beziehungen und Persönlichkeit. Ein Ungleichgewicht dieser Lebensbereiche führt oft dazu, dass Menschen ihre Intuition und ihre Träume verlieren und sich durch blinden Aktivismus mutwillig in den Burnout manövrieren.Das Coaching des Spezialisten für ganzheitliche Gesundheit richtet sich vor allem an Unternehmer und Selbständige. Diese bekommen eine enge 1-zu-1-Betreuung, die dazu führt, dass die Kunden auch selbst in die Umsetzung kommen. "Viele Selbständige und Unternehmer haben das Problem, dass sie ihre eigenen Regeln nicht befolgen, weil sie es gewohnt sind, sich vor niemandem rechtfertigen zu müssen", erklärt Fabian Schmidt.Fabian Schmidt: Life Coaching aus fünf GrundbausteinenDie Grundbausteine des Life Coachings von Fabian Schmidt sind Zeit, Ernährung, Entspannung, Schlaf und Mindset. Es geht darum, seine Strukturen zu optimieren und das Delegieren zu lernen, um das Privat- und Geschäftsleben zu verbessern und sich seiner eigenen Zeit wieder bewusster zu werden. Die Kunden lernen, dass Ernährung in erster Linie nähren soll. Es geht demnach nicht ums Abnehmen, sondern vielmehr darum, durch sie mehr Leistungsfähigkeit zu erlangen.Weil Schlaf und Entspannung essenziell für ein ausgeglichenes, glückliches und gesundes Leben sind, vermittelt Fabian Schmidt seinen Kunden die Inhalte verschiedener Entspannungstechniken, wie zum Beispiel Atemtechniken, Meditation, aber auch körperliches Training. Der wohl wichtigste Baustein ist das Mindset. "Es geht permanent darum, das Mindset der Unternehmer zu verändern", verrät der Experte. Sein Ziel ist es, dass seine Kunden verstehen, wie gut es ihnen in Deutschland geht. Außerdem sollen sie verinnerlichen, dass sie nicht alles selber machen können und dass Erholungsphasen wichtig sind, um anschließend wieder voll durchstarten zu können.